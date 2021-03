Invitalia fuga i dubbi sull’Ilva Lo Stato ci sarà Senza aspettare il CdS

Leggi su formiche

(Di martedì 23 marzo 2021) Ilva,c’è. L’Agenzia per gli investimenti, controllata dal ministero dell’Economia, parteciperà all’aumento di capitale nell’acciaieria di Taranto, del valore di 400 milioni, grazie al qualeentrerà in possesso del 50% del capitale, per poi salire al 60% (il restante 40% rimarrà in capo all’attuale gestore, Arcelor Mittal) entro il 2022 grazie a un nuovo aumento che porterà il totale della ricapitalizzazione a 680 milioni. Una rassicurazione contenuta in una missiva inviata proprio oggi daa Mittal e di cui Formiche.net ha visionato il contenuto. L’accordo di fine 2020 per l’ingresso delloinsomma è ancora in piedi. Anzi, si appresta a entrare nella piena operatività. In un passaggio incastonato a pagine 3, la società guidata dall’ex commissario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri, ...