Intesa Sanpaolo - Se il noleggio si fa allo sportello bancario (Di martedì 23 marzo 2021) Intesa Sanpaolo si lancia sul mondo del noleggio a lungo termine con una nuova offerta, Simple Rent, con cui le aziende clienti della banca possono noleggiare auto e beni strumentali. I paradigmi della circular economy stanno indirizzando la domanda dal possesso all'utilizzo dei beni, spiega Anna Roscio, responsabile Sales & Marketing Imprese della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. Simple Rent opera sotto il cappello di Intesa Sanpaolo Forvalue, una piattaforma nata cinque anni fa per fornire alle aziende con un massimo di 350 milioni di euro di fatturato tutti i servizi necessari a sviluppare il loro business. Il noleggio in banca. Dopo essere uscita dal noleggio a lungo termine nell'ormai lontano 2007, cedendo ... Leggi su quattroruote (Di martedì 23 marzo 2021)si lancia sul mondo dela lungo termine con una nuova offerta, Simple Rent, con cui le aziende clienti della banca possono noleggiare auto e beni strumentali. I paradigmi della circular economy stanno indirizzando la domanda dal possesso all'utilizzo dei beni, spiega Anna Roscio, responsabile Sales & Marketing Imprese della Banca dei Territori di. Simple Rent opera sotto il cappello diForvalue, una piattaforma nata cinque anni fa per fornire alle aziende con un massimo di 350 milioni di euro di fatturato tutti i servizi necessari a sviluppare il loro business. Ilin banca. Dopo essere uscita dala lungo termine nell'ormai lontano 2007, cedendo ...

