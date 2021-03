Intervista a Wallie | Con il fumetto supero i traumi della mia infanzia

Advertising

feltrinellied : Intervista su @MashableItalia a #Wallie autore di #UobadiLucertola #FeltrinelliComics - MashableItalia : Intervista a Wallie: 'Con questo fumetto supero i traumi della mia infanzia' (di @GabrieleDiDonf) - MeFu2020 : RT @titofaraci: Nel frattempo, è arrivata la nuova puntata di #Tizzonidinferno. Con intervista a Walter “Wallie” Petrone, sul libro che esc… -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista Wallie

ExibArt

a: Laura Imai Messina montaggio clip: Antonio Augugliaro Libri per bambini da 1 anno ...di don Luigi Ciotti Libri per bambini da 11 anni Uova di lucertola di Walter Petrone () ed. ...a: Laura Imai Messina montaggio clip: Antonio Augugliaro Libri per bambini da 1 anno ...di don Luigi Ciotti Libri per bambini da 11 anni Uova di lucertola di Walter Petrone () ed. ...