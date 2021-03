Interrompevano le lezioni a distanza e facevano saltare le interrogazioni in tutta Italia: denunciati tre ragazzi – Video (Di martedì 23 marzo 2021) La polizia di Genova ha concluso una complessa attività di indagine a carico di un gruppo di ragazzi che organizzava la sistematica interruzione delle lezioni di diverse scuole su tutto il territorio nazionale, svolte a distanza. Gli inquirenti hanno individuato gli organizzatori e amministratori, di cui uno minorenne, residenti nelle province di Milano e Messina, che facevano parte di gruppi Telegram ed Instagram, creati appositamente con la finalità di disturbare i docenti e provocare la sospensione delle lezioni. A condividere i codici di accesso alle Video-lezioni erano gli stessi studenti, che si sentivano al sicuro per via della apparente percezione di anonimato che sembra essere garantito dalle piattaforme social, riuscendo a pianificare attacchi durante le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) La polizia di Genova ha concluso una complessa attività di indagine a carico di un gruppo diche organizzava la sistematica interruzione delledi diverse scuole su tutto il territorio nazionale, svolte a. Gli inquirenti hanno individuato gli organizzatori e amministratori, di cui uno minorenne, residenti nelle province di Milano e Messina, cheparte di gruppi Telegram ed Instagram, creati appositamente con la finalità di disturbare i docenti e provocare la sospensione delle. A condividere i codici di accesso alleerano gli stessi studenti, che si sentivano al sicuro per via della apparente percezione di anonimato che sembra essere garantito dalle piattaforme social, riuscendo a pianificare attacchi durante le ...

