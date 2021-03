Inter, l’Ats ha dato l’ok alla partenza di tre azzurri (Di martedì 23 marzo 2021) L’agenzia di tutela della salute di Milano ha concesso la partenza di tre nazionali dell’Inter direzione Coverciano Dopo le polemiche dei scorsi giorni in merito al rinvio di Inter-Sassuolo, l’Ats di Milano ha nuovamente disposto altre regole alla società nerazzurre per quanto riguarda le convocazioni dei giocatori in nazionale. L’ Agenzia di tutela della salute di Milano ha infatti dato l’ok per la partenza di Bastoni, Sensi e Barella. Ma tutto ciò avverrà solo in caso di esito negativo dei tamponi effettuati stamattina insieme ai compagni di squadra. Se domani infatti non saranno riscontrate positività i tre azzurri potranno raggiungere la Nazionale di Mancini. L’Italia scenderà in campo per le prime tre partite di ... Leggi su zon (Di martedì 23 marzo 2021) L’agenzia di tutela della salute di Milano ha concesso ladi tre nazionali dell’direzione Coverciano Dopo le polemiche dei scorsi giorni in merito al rinvio di-Sassuolo,di Milano ha nuovamente disposto altre regolesocietà nerazzurre per quanto riguarda le convocazioni dei giocatori in nazionale. L’ Agenzia di tutela della salute di Milano ha infattiper ladi Bastoni, Sensi e Barella. Ma tutto ciò avverrà solo in caso di esito negativo dei tamponi effettuati stamattina insieme ai compagni di squadra. Se domani infatti non saranno riscontrate positività i trepotranno raggiungere la Nazionale di Mancini. L’Italia scenderà in campo per le prime tre partite di ...

Advertising

AleAntinelli : +++ L’ Ats di Milano libera gli azzurri dell’Inter. #Barella #Bastoni e #Sensi . Arriveranno domani a Parma +++ - capuanogio : Pressioni sull’ATS che domani dovrà dare l’eventuale via libera ai nazionali dopo lo stop di #InterSassuolo: #Inter… - FcInterNewsit : L'Ats blocca i Nazionali dell'Inter, la Federcalcio croata: 'Faremo di tutto per avere Brozovic e Perisic con noi' - NapoliCalciogol : Inter-Sassuolo, l'Ats non aveva facoltà di rinviare il match: la FIGC si rivolgerà a Valentina Vezzali - Paroladeltifoso : Inter: l’ATS lascia partire altri tre calciatori per le rispettive nazionali, ecco quali -

Ultime Notizie dalla rete : Inter l’Ats L'analisi sui sorteggi | due scontri da brividi in Champions | in Europa League la strada sembra tracciata Zazoom Blog