Inquinamento marino | Corte dei conti | “Giudizio positivo su sistema nazionale prevenzione”

(Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – "L'Italia dispone di un efficiente sistema nazionale di prevenzione e risposta agli eventi critici che minacciano il delicato ecosistema costituito dal Mare Mediterraneo, quali l'antropizzazione delle coste, la densità dei traffici marittimi, l'intenso sfruttamento delle risorse ittiche ed energetiche, in grado di fronteggiare anche i rischi connessi all'elevato traffico di navi cisterna, adibite al trasporto di idrocarburi e di prodotti chimici, nonché alla presenza di piattaforme offshore e di impianti di raffinazione del petrolio". È quanto rileva la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti nel rapporto "Il sistema italiano di prevenzione e contrasto all'inquinamento marino".

