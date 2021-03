India: un paese pieno di contraddizioni (Di martedì 23 marzo 2021) In India la giovane attivista, Disha Ravi, era stata arrestata dalla polizia di Delhi per sedizione e cospirazione criminale con l’accusa aver modificato e condiviso il toolkit del perfetto rivoluzionario postato da Greta Thumberg su Twitter. Il tribunale di Dehli ha rilasciato Disha e altri quattro attivisti incarcerati. La sentenza del giudice è stata, nei Leggi su periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021) Inla giovane attivista, Disha Ravi, era stata arrestata dalla polizia di Delhi per sedizione e cospirazione criminale con l’accusa aver modificato e condiviso il toolkit del perfetto rivoluzionario postato da Greta Thumberg su Twitter. Il tribunale di Dehli ha rilasciato Disha e altri quattro attivisti incarcerati. La sentenza del giudice è stata, nei

Advertising

RaiSport : Più di 6.500 lavoratori migranti provenienti da India, Pakistan, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka sono morti in #Qatar… - dariodigennaro : RT @RaiSport: Più di 6.500 lavoratori migranti provenienti da India, Pakistan, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka sono morti in #Qatar da quando… - val_nos : @PierluigiBattis India, ieri 87 morti su una popolazione di 1.3 miliardi (18 volte la popolazione UK). In proporzio… - valy_s : RT @RisatoNicola: @marioerdrago @valy_s @Diego84739828 Fatto sta che ci sono differenze enormi, in termini di chiusure e altre misure restr… - William_Fly : @FrancescaLupo15 Hai visto i dati? (dell'India non so nulla ma mi chiedo in un paese dove pure il censimento è ince… -