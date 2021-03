Indagine Cna: per imprese Roma è abbandonata, infrastrutture necessarie (Di martedì 23 marzo 2021) Roma – “Quello che giunge dai nostri imprenditori- sostiene Stefano Di Niola, Segretario di Cna di Roma- e’ un grido di allarme e di dolore nel vedere la nostra citta’ abbandonata, sporca e senza prospettive.” “Certo il Covid ha inevitabilmente influito sullo stato di salute della nostra citta’, ma ora serve uno scatto d’orgoglio, un atto d’amore per Roma che deve potersi mostrare in tutta la sua bellezza. Le nostre imprese, ma anche i cittadini, desiderano una citta’ sostenibile, pulita, dinamica e sono pronti a fare la loro parte”. I dati della ricerca realizzata dalla Cna di Roma in collaborazione con SWG, che ha visto il coinvolgimento di oltre 200 imprenditori Romani, evidenziano che il 47% degli intervistati chiede per il futuro soprattutto una citta’ pulita, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 marzo 2021)– “Quello che giunge dai nostri imprenditori- sostiene Stefano Di Niola, Segretario di Cna di- e’ un grido di allarme e di dolore nel vedere la nostra citta’, sporca e senza prospettive.” “Certo il Covid ha inevitabilmente influito sullo stato di salute della nostra citta’, ma ora serve uno scatto d’orgoglio, un atto d’amore perche deve potersi mostrare in tutta la sua bellezza. Le nostre, ma anche i cittadini, desiderano una citta’ sostenibile, pulita, dinamica e sono pronti a fare la loro parte”. I dati della ricerca realizzata dalla Cna diin collaborazione con SWG, che ha visto il coinvolgimento di oltre 200 imprenditorini, evidenziano che il 47% degli intervistati chiede per il futuro soprattutto una citta’ pulita, ...

