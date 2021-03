Incendio allo stabilimento balneare di Anzio, dubbi sul mandante del rogo (Di martedì 23 marzo 2021) La Cassazione mette in dubbio parte dell’impianto accusatorio che, lo scorso anno, ha portato a cinque arresti per l’Incendio appiccato il 25 marzo 2019 allo stabilimento balneare “Il Tritone” a Lavinio, nel Comune di Anzio, considerato un gesto compiuto per inquinare la gara con cui l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati doveva assegnare il lido, confiscato all’ex esponente del Pdl ed ex amministratore delegato della Marina di Nettuno, Giuliano Valente. Accogliendo il ricorso presentato dalla presunta mandante del rogo, la 48enne Francesca Porciatti, messa prima agli arresti domiciliari e poi agli obblighi di firma, gli ermellini hanno annullato l’ordinanza di custodia cautelare emessa a carico ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 marzo 2021) La Cassazione mette ino parte dell’impianto accusatorio che, lo scorso anno, ha portato a cinque arresti per l’appiccato il 25 marzo 2019“Il Tritone” a Lavinio, nel Comune di, considerato un gesto compiuto per inquinare la gara con cui l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati doveva assegnare il lido, confiscato all’ex esponente del Pdl ed ex amministratore delegato della Marina di Nettuno, Giuliano Valente. Accogliendo il ricorso presentato dalla presuntadel, la 48enne Francesca Porciatti, messa prima agli arresti domiciliari e poi agli obblighi di firma, gli ermellini hanno annullato l’ordinanza di custodia cautelare emessa a carico ...

