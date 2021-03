Incendi, dalla Finanziaria fondi per Monreale, Altofonte e Piana degli Albanesi (Di martedì 23 marzo 2021) Monreale riceverà un contributo regionale deciso dall’ars nell’ambito dell’approvazione della Finanziaria regionale. Somme che adesso il PD, chiede di far giungere nelle casse comunali nel più breve tempo possibile. È stato approvato dal Parlamento Siciliano l’emendamento che prevede l’estensione dei contributi per la realizzazione d’interventi di pubblica utilita anche ai Comuni di Monreale, Altofonte e Piana degli Albanesi , servizi compromessi a seguito degli Incendi dello scorso 30 agosto 2020. L’emendamento in questione consente d’integrare la previsione normativa proposta dal Governo che prevedeva un contributo regionale in favore dei comuni colpiti dall’Incendio del 3 ottobre 2020, per l’importo di 1 milione ... Leggi su monrealelive (Di martedì 23 marzo 2021)riceverà un contributo regionale deciso dall’ars nell’ambito dell’approvazione dellaregionale. Somme che adesso il PD, chiede di far giungere nelle casse comunali nel più breve tempo possibile. È stato approvato dal Parlamento Siciliano l’emendamento che prevede l’estensione dei contributi per la realizzazione d’interventi di pubblica utilita anche ai Comuni di, servizi compromessi a seguitodello scorso 30 agosto 2020. L’emendamento in questione consente d’integrare la previsione normativa proposta dal Governo che prevedeva un contributo regionale in favore dei comuni colpiti dall’o del 3 ottobre 2020, per l’importo di 1 milione ...

