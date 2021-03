(Di martedì 23 marzo 2021) Isulda-19 dall’della, fino al 28 febbraio, sono 156.766, pari a circa il 25% del complesso delle denunce di infortunio sulpervenute dal gennaio 2020 e al 5,4% del totale deiati comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa data. Lo rende noto l’sottolineando come si registrano 499 denunce di casi mortali, circa un terzo del totale dei decessi suldenunciati all’istituto dal gennaio 2020, con un’incidenza dello 0,5%, rispetto al numero dei deceduti nazionali da-19 registrati dall’Iss alla fine di febbraio. Rispetto alle 147.875denunce rilevate dal monitoraggio mensile precedente, i casi in più sono 8.891 (+6,0%). La seconda ...

Advertising

HuffPostItalia : Inail, da inizio pandemia 156.766 contagi e 499 morti sul lavoro per Covid - infoitinterno : Covid, Inail: da inizio pandemia 156.766 contagi su lavoro - infoitinterno : Covid, Inail: Da inizio pandemia 156.766 contagi su lavoro - LaPresse_news : Covid, Inail: da inizio pandemia 156.766 contagi su #lavoro - MariannaLepore : RT @Repub_stagisti: Giovani e Covid: 28mila lavoratori al di sotto dei 35 anni han denunciato un infortunio da Covid sul lavoro dall’inizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Inail inizio

I contagi sul lavoro da Covid - 19 dall'della pandemia, fino al 28 febbraio, sono 156.766, pari a circa il 25% del complesso delle ... Lo rende noto l'sottolineando come si registrano 499 ...23 mar 10:39: dapandemia 156.766 denunce infortuni Covid e 499 morti Sono 156.766 le denunce di infortunio sul lavoro da Covid - 19 segnalate all'dall'dell'epidemia, circa ...La stragrande maggioranza ricade nell’industria e nei servizi: l’età media dei contagiati è di 46 anni per entrambi i sessi, 59 per i deceduti ...Alla data dello scorso 28 febbraio sono state segnalate 8.891 infezioni di origine professionale in più rispetto al 31 gennaio (+6%) all'Inail. E' quanto ...