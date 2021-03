Inail | contagi Covid-19 sul lavoro superano soglia 150 mila

(Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) –quota 150le infezioni da-19 segnalate all’dall’inizio della pandemia. Le denunce a fine febbraio erano 156.766, un quarto del totale delle denunce di infortunio e pari al 5,4% del totale deiati rilevati dall’Istituto superiore di sanità (Iss). Rispetto al mese precedente vi sono 8.891 casi in più (+6%). Un quarto delle denunce arrivate a novembre La seconda ondata di– sottolinea l’– ha avuto un impatto più intenso in ambito lavorativo, in quanto le denunce arrivate nel periodo ottobre 2020-febbraio 2021 incidono per il 64,4% sul totale e risultano esattamente il doppio rispetto al 32,2% del trimestre marzo-maggio 2020. Un quarto delle denunce si sono concentrate nel mese di novembre (24,5%), davanti a ...

Decessi in netto calo da 67,8% a 29,6% . I contagi sul lavoro da Covid - 19 denunciati all'Inail dall'inizio della pandemia al 28 febbraio sono 156.766, pari a circa un quarto del complesso delle denunce di infortunio sul lavoro pervenute all'Inail. La seconda ondata ha avuto sul lavoro un impatto più grande della prima: il periodo ottobre 2020-febbraio 2021 incide per il 64,4% sul totale delle denunce di infortunio da Covid-19