In Italia non si dimette mai nessuno. Tranne Prandelli (Di martedì 23 marzo 2021) «Una dimissione ti lascia un senso di incompiuto. Qualcosa dentro ti rimane. Per questo ora ho promesso e ripromesso ai miei figli che non mi dimetterò più». La promessa, oggi sappiamo non mantenuta, è del 2018, e Cesare Prandelli si era già dimesso quattro volte, da allenatore: dalla Nazionale dopo i morsi dell’Uruguay, Mondiale 2014, dal Valencia, dal Lecce e dal Verona. Ora lascia, sua sponte, la Fiorentina. Prandelli si muove scomodo in un mondo che invoca le dimissioni di chiunque al minimo errore, per racimolare sfilate di esoneri forzosi, stiracchiati, sempre rispettosi del vincolo contrattuale. Prandelli è uno che se ne va, per davvero. Pratica le dimissioni morali, che non sono mai una resa. Non solo, almeno. Le dimissioni di Prandelli sono un sacco di cose, e quasi tutte hanno a che fare con ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 marzo 2021) «Una dimissione ti lascia un senso di incompiuto. Qualcosa dentro ti rimane. Per questo ora ho promesso e ripromesso ai miei figli che non mirò più». La promessa, oggi sappiamo non mantenuta, è del 2018, e Cesaresi era già dimesso quattro volte, da allenatore: dalla Nazionale dopo i morsi dell’Uruguay, Mondiale 2014, dal Valencia, dal Lecce e dal Verona. Ora lascia, sua sponte, la Fiorentina.si muove scomodo in un mondo che invoca le dimissioni di chiunque al minimo errore, per racimolare sfilate di esoneri forzosi, stiracchiati, sempre rispettosi del vincolo contrattuale.è uno che se ne va, per davvero. Pratica le dimissioni morali, che non sono mai una resa. Non solo, almeno. Le dimissioni disono un sacco di cose, e quasi tutte hanno a che fare con ...

