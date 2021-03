In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Marzo: Il “mini-condono” ci costa 666 milioni. Draghi, dilla giusta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il dossier Ecco perché lo Stato non riesce a incassare I mille miliardi di tasse non riscosse. La situazione Meccanismi farraginosi, tempi lunghi, nessuna capacità di avere i soldi dai soci delle Srl (milioni): e se non basta, arriva il regalino di Luciano Cerasa Vuoto d’Aria di Marco Travaglio Per un attimo, quando ci venne sottratta anche l’ultima fonte di buonumore, cioè Gallera, tememmo il peggio. Uno così non lo troviamo più, pensavamo. Non avevamo previsto il Governo dei Migliori, che ci ha regalato il generale Figliuolo, prova vivente che i generali vengono scelti tra i colonnelli: infatti pare la reincarnazione del colonnello Buttiglione Roma. La consulta Mafiosi in libertà, adesso il governo inizia a cedere L’Avvocatura dello Stato non difende la legge sull’ergastolo ostativo. L’allarme di Di Matteo: “Così si smantella la lotta alle cosche” di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il dossier Ecco perché lo Stato non riesce a incassare I mille miliardi di tasse non riscosse. La situazione Meccanismi farraginosi, tempi lunghi, nessuna capacità di avere i soldi dai soci delle Srl (): e se non basta, arriva il regalino di Luciano Cerasa Vuoto d’Aria di Marco Travaglio Per un attimo, quando ci venne sottratta anche l’ultima fonte di buonumore, cioè Gallera, tememmo il peggio. Uno così non lo troviamo più, pensavamo. Non avevamo previsto il Governo dei Migliori, che ci ha regalato il generale Figliuolo, prova vivente che i generali vengono scelti tra i colonnelli: infatti pare la reincarnazione del colonnello Buttiglione Roma. La consulta Mafiosi in libertà, adesso il governo inizia a cedere L’Avvocatura dello Stato non difende la legge sull’ergastolo ostativo. L’allarme di Di Matteo: “Così si smantella la lotta alle cosche” di ...

Advertising

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Marzo: Salvini salva l’uomo dei disastri lombardi. Vaccini Fontana caccia il… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Marzo: Vaccini, l’ultima catastrofe. Lombardia da commissariare - fattoquotidiano : Nove su 23 vengono dalla Lombardia. Eppure quasi nessun ministro in queste ore ha voglia di esporsi sul disastro de… - vasco97273 : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Marzo: Salvini salva l’uomo dei disastri lombardi. Vaccini Fontana caccia il cd… - axelvassallo : RT @MarioManca: Michelle Obama, intervistata da @rulajebreal, sul numero di @VanityFairIt in edicola domani. -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul Michelle Obama e la ricetta per il futuro dei bambini Questo articolo è pubblicato sul numero 13 di Vanity Fair in edicola fino al 30 marzo 2021 Dal vivo Michelle Obama abbraccia le persone, ma questa volta, la mia terza con lei per l'intervista esclusiva con Vanity Fair , ci ...

Maxi tamponamento sulla Corda Molle: un morto Sul posto, oltre a numerose ambulanze, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale e i Vigili del fuoco. Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Marzo: Salvini salva l’uomo dei disastri lombardi Il Fatto Quotidiano Food e parrucchieri, a Napoli il servizio abusivo viaggia sui social Innovazione e sregolatezza camminano quasi sempre appaiate, così si diffonde e aumenta l’indotto a Napoli il cosiddetto «abusivismo digitale», cioè il mercato nero ...

Covid in Campania, primi pazienti trattati con gli anticorpi monoclonali Mentre in Campania si supera la quota di 5mila morti per il Covid, dagli anticorpi monoclonali arriva una speranza concreta di guarigione. La sperimentazione è già stata avviata.

Questo articolo è pubblicatonumero 13 di Vanity Fair infino al 30 marzo 2021 Dal vivo Michelle Obama abbraccia le persone, ma questa volta, la mia terza con lei per l'intervista esclusiva con Vanity Fair , ci ...posto, oltre a numerose ambulanze, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale e i Vigili del fuoco. Leggi qui il GdB inoggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni ...Innovazione e sregolatezza camminano quasi sempre appaiate, così si diffonde e aumenta l’indotto a Napoli il cosiddetto «abusivismo digitale», cioè il mercato nero ...Mentre in Campania si supera la quota di 5mila morti per il Covid, dagli anticorpi monoclonali arriva una speranza concreta di guarigione. La sperimentazione è già stata avviata.