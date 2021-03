In casa 5S la tempesta peggiora: Conte è pronto per portare Casaleggio in tribunale (Di martedì 23 marzo 2021) M5S news. Bisognerà attendere ancora prima di vedere un po’ di sereno in casa Cinque Stelle. Mentre si pensa alla rifondazione del Movimento, al suo codice etico e al nuovo Statuto, c’è un nodo che sta diventando sempre più difficile da sciogliere: Davide casaleggio e la piattaforma Rousseau. Quello che si sta verificando è un vero e proprio braccio di ferro: da una parte il presidente della piattaforma non ha intenzione di muovere un passo finché gli arretrati non verranno pagati dagli eletti. Dall’altra… Conte si prepara a fargli causa. M5S news, Conte prepara la causa contro casaleggio Ma cosa sta succedendo di preciso tra le mura del M5S? Davide casaleggio ha bloccato ogni tipo di votazione, compresa quella per eleggere Conte come nuovo leader. E lo ha fatto ... Leggi su urbanpost (Di martedì 23 marzo 2021) M5S news. Bisognerà attendere ancora prima di vedere un po’ di sereno inCinque Stelle. Mentre si pensa alla rifondazione del Movimento, al suo codice etico e al nuovo Statuto, c’è un nodo che sta diventando sempre più difficile da sciogliere: Davideleggio e la piattaforma Rousseau. Quello che si sta verificando è un vero e proprio braccio di ferro: da una parte il presidente della piattaforma non ha intenzione di muovere un passo finché gli arretrati non verranno pagati dagli eletti. Dall’altra…si prepara a fargli causa. M5S news,prepara la causa controleggio Ma cosa sta succedendo di preciso tra le mura del M5S? Davideleggio ha bloccato ogni tipo di votazione, compresa quella per eleggerecome nuovo leader. E lo ha fatto ...

