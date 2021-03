Impennata dei decessi | 551 | mai così tanti da fine gennaio 18 765 i nuovi positivi

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, con la seconda ondata impennata di contagi sul lavoro. Secondo il report dell'Inail, quasi il 70% dei casi p… - papito1492 : Come ogni martedì. Anche oggi i media racconteranno dell'inaspettata impennata dei morti da covid - NonUnodiMeno : RT @Agenzia_Ansa: Covid, con la seconda ondata impennata di contagi sul lavoro. Secondo il report dell'Inail, quasi il 70% dei casi positiv… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Covid, con la seconda ondata impennata di contagi sul lavoro. Secondo il report dell'Inail, quasi il 70% dei casi positiv… - ClaudiaBruno00 : RT @Agenzia_Ansa: Covid, con la seconda ondata impennata di contagi sul lavoro. Secondo il report dell'Inail, quasi il 70% dei casi positiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Impennata dei

Agenzia ANSA

Oggi l'Italia registra un numero altissimo di decessi causa Covid: ben 551, mai così tanti da fine gennaio scorso, che porta il totale dall'inizio della pandemia a 105.879 morti. 18.765 i nuovi casi ...... e poi ci muoveremo con gradualità verso una situazione più normale a maggio e giugno: questo grazie alla disponibilitàvaccini e all'aiuto che arriva dalla stagione più calda". Lo ha detto il ...Con 37 "nuovi ingressi" nelle rianimazioni, la regione è seconda in Italia dietro la Lombardia (+72) e alla pari con l'Emilia Romagna ...Sono 18.765 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.846. Sono invece 551 le vittime in un giorno (ieri erano st ...