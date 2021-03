Ilary Blasi, la brutta notizia arriva al risveglio. Lo ha scoperto subito dopo la puntata dell’Isola dei Famosi (Di martedì 23 marzo 2021) La terza puntata dell’Isola dei Famosi si è chiusa tra eliminazioni, nuove nomination e tante gaffe. Ilary Blasi, magnifica padrona di casa con un abito dorato dopo il rosso fiammante della settimana scorsa, ha fatto impazzire tutti. Momenti di tensione sono stati legati all’eliminazione di Akash Kumar, il modello che invece Elettra Lamborghini avrebbe voluto continuare a vedere all’opera. Nel dettaglio Akash, che non ha mai legato con il gruppo, ha avuto un botta e risposta in studio. Akash ha infatti inaspettatamente rifiutato la proposta della conduttrice di rimanere a Parasite Island affermando di ritenenrsi soddisfatto del suo percorso. Una decisione che ha letteralmente spiazzato tutti i presenti in studio. “Il reality è un’opportunità immensa, se vuoi farti amare dal pubblico è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 marzo 2021) La terzadeisi è chiusa tra eliminazioni, nuove nomination e tante gaffe., magnifica padrona di casa con un abito doratoil rosso fiammante della settimana scorsa, ha fatto impazzire tutti. Momenti di tensione sono stati legati all’eliminazione di Akash Kumar, il modello che invece Elettra Lamborghini avrebbe voluto continuare a vedere all’opera. Nel dettaglio Akash, che non ha mai legato con il gruppo, ha avuto un botta e risposta in studio. Akash ha infatti inaspettatamente rifiutato la proposta della conduttrice di rimanere a Parasite Island affermando di ritenenrsi soddisfatto del suo percorso. Una decisione che ha letteralmente spiazzato tutti i presenti in studio. “Il reality è un’opportunità immensa, se vuoi farti amare dal pubblico è ...

