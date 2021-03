Ilary Blasi, il risveglio è amaro: nuova ‘batosta’ per la conduttrice (Di martedì 23 marzo 2021) nuova ‘batosta’ per Ilary Blasi e l’ “Isola dei Famosi”. Più seguita rispetto al penultimo appuntamento ma comunque battuta Dopo i dati scoraggianti registrati con il penultimo appuntamento dell’ “Isola dei Famosi”, l’amatissimo programma che vede quest’anno al timone la conduttrice romana Ilary Blasi, nella serata di ieri ha finalmente ottenuto risultati più incoraggianti. Difatti, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 23 marzo 2021)pere l’ “Isola dei Famosi”. Più seguita rispetto al penultimo appuntamento ma comunque battuta Dopo i dati scoraggianti registrati con il penultimo appuntamento dell’ “Isola dei Famosi”, l’amatissimo programma che vede quest’anno al timone laromana, nella serata di ieri ha finalmente ottenuto risultati più incoraggianti. Difatti, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

trash_italiano : Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip, la conduzione di Ilary Blasi, per niente impostata, semplice, caciarona, senz… - trash_italiano : Grazie Ilary Blasi. #Isola - trash_italiano : Io sto solo aspettando il giorno in cui vedremo su Mediaset Play la clip 'Ilary Blasi sbotta contro Massimiliano Rosolino: è scontro' #Isola - GretaSmara : 3.4 milioni e il 20% di share per l'#isola Ilary Blasi ormai ti spetta di diritto un posto nell'olimpo Mediaset - marmoriss : Ilary Blasi è semplicemente il mio spirito guida perché nonostante conduca programmi famosi sfoggia il suo sarcasmo… -