Ilary Blasi, altro disastro in diretta. Si tappa la bocca ma è tardi: cosa le sfugge, qui viene giù l'Isola (Di martedì 23 marzo 2021) Altra puntata e altra gaffe per Ilary Blasi. La simpatica conduttrice dell'Isola dei famosi sta marchiando a fuoco questa edizione del reality di Canale 5 in virtù di un forte temperamento (lo scontro con Akash Kumar, che ha deciso di uscire dal gioco e non accettare l'approdo a Parasite Island, ha infuocato la terza puntata) e grande simpatia (le difficoltà con la lingua inglese non nascoste al cospetto di Paul Gazza Gascoigne). Ma soprattutto, tempestando le dirette di strepitosi scivoloni. Talmente eclatanti da far sospettare i più maliziosi che in realtà fosse tutto concordato con gli autori. Il dubbio è lecito e rimane, ma intanto godiamoci lo spettacolo. Lunedì sera, Ilary ha imitato involontariamente Mara Venier, che qualche edizione fa da opinionista di Alessia Marcuzzi aveva svelato ai naufraghi ...

