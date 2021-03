Il video di Ibrahimovic che si commuove è qualcosa che non avremmo mai pensato di vedere (Di martedì 23 marzo 2021) Ibrahimovic il duro, Ibrahimovic lo spavaldo, Ibrahimovic che parlando di se stesso si definisce «Dio», Ibrahimovic voce del verbo «Zlatanare». Eppure... Eppure quando in conferenza stampa un giornalista svedese gli chiede dei figli, ecco la reazione che non ti aspetti: «Ho due piccoli a casa che calciano il pallone, mia moglie mi chiede di dirgli di smetterla ma io dico di no, possiamo comprare cose nuove se si rompono. Come hanno preso il mio ritorno in Svezia? Quando sono partito Vincent ha pianto. Ma ora va bene, va bene, va bene...». Lo dice mentre la voce si fa flebile, lo sguardo si abbassa e con la mano chiede di attendere un momento, poi si tocca gli occhi cercando di non mostrare le lacrime, ma quando alza di nuovo lo sguardo gli occhi umidi tradiscono la sua emozione. Sì, è umano anche lui! Zlatan ... Leggi su gqitalia (Di martedì 23 marzo 2021)il duro,lo spavaldo,che parlando di se stesso si definisce «Dio»,voce del verbo «Zlatanare». Eppure... Eppure quando in conferenza stampa un giornalista svedese gli chiede dei figli, ecco la reazione che non ti aspetti: «Ho due piccoli a casa che calciano il pallone, mia moglie mi chiede di dirgli di smetterla ma io dico di no, possiamo comprare cose nuove se si rompono. Come hanno preso il mio ritorno in Svezia? Quando sono partito Vincent ha pianto. Ma ora va bene, va bene, va bene...». Lo dice mentre la voce si fa flebile, lo sguardo si abbassa e con la mano chiede di attendere un momento, poi si tocca gli occhi cercando di non mostrare le lacrime, ma quando alza di nuovo lo sguardo gli occhi umidi tradiscono la sua emozione. Sì, è umano anche lui! Zlatan ...

