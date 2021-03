Il prossimo allenatore ci chiarirà le ambizioni del Napoli (Di martedì 23 marzo 2021) E mo’ come la mettiamo? Gattuso, secondo il bailamme del calcio parlato, doveva essere licenziato con procedura d’urgenza, poi le due sfavillanti vittorie con Milan e Roma (la terza va ancora giocata con la Juve, per completare il triplete napoletano). Il dubbio: tenere Ringhio, che nel finale di campionato ha dimostrato di saper mettere in campo la sua argenteria o risolvere il contratto che lo lega a De Laurentiis causa le insoddisfazioni di un inverno disgraziato (con virus, infortuni e assenze come per tutti). La calabresità Calabresità, come Gattuso stesso ama ripetere con orgoglio, e dignità per le offese personali ricevute non lo faranno demordere. Abbandonerà il Napoli (in Champions se la rimonta funzionerà) e, come i bene (o male) informati dicono, la sua decisione sarà irrevocabile. Se anche DeLa gli volesse rinnovare il contratto (ipotesi remota, ma non ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 marzo 2021) E mo’ come la mettiamo? Gattuso, secondo il bailamme del calcio parlato, doveva essere licenziato con procedura d’urgenza, poi le due sfavillanti vittorie con Milan e Roma (la terza va ancora giocata con la Juve, per completare il triplete napoletano). Il dubbio: tenere Ringhio, che nel finale di campionato ha dimostrato di saper mettere in campo la sua argenteria o risolvere il contratto che lo lega a De Laurentiis causa le insoddisfazioni di un inverno disgraziato (con virus, infortuni e assenze come per tutti). La calabresità Calabresità, come Gattuso stesso ama ripetere con orgoglio, e dignità per le offese personali ricevute non lo faranno demordere. Abbandonerà il(in Champions se la rimonta funzionerà) e, come i bene (o male) informati dicono, la sua decisione sarà irrevocabile. Se anche DeLa gli volesse rinnovare il contratto (ipotesi remota, ma non ...

Ultime Notizie dalla rete : prossimo allenatore Calciomercato, no al Napoli: due di picche per De Laurentiis Il Napoli cambierà allenatore il prossimo anno: via Gattuso si cerca il successore, ma De Laurentiis incassa un rifiuto Il Napoli è alla prese con la decisione sul futuro allenatore. Le ultime due importanti vittorie ...

Tifosi Juve, ecco l'allenatore che stuzzica per la panchina I nomi che girano sono tanti, da Allegri a Simone Inzaghi, da Gasperini a Mihajlovic e tutti escludono la conferma di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus per il prossimo anno. Nonostante le conferme ufficiali da parte di Paratici - che peraltro è in discussione come tutto l'establishment entrato nel mirino di Andrea Agnelli - potrebbe non bastare neanche la ...

Il prossimo allenatore del Napoli dovrà avere un ingaggio in linea con i bilanci pandemia - ilNapolista IlNapolista Inzaghi-Lazio, niente rinnovo: la Juve nel futuro dell’allenatore? L’allenatore già in passato è stato accostato ai bianconeri e rappresenterebbe uno dei principali candidati qualora Pirlo non ottenesse la conferma per la prossima stagione. Al momento il futuro del ...

Frosinone, esonerato Nesta dopo la decima sconfitta in 30 partite. Stirpe: ''Stop agli alibi'' Frosinone, esonerato Nesta dopo la decima sconfitta in 30 partite. Stirpe: ''Stop agli alibi'' - picenotime.it - IT ...

