Il principe Harry trova lavoro nella Silicon Valley come manager in BetterUp, una 'unicorn' da oltre un miliardo di dollari attiva nel coaching professionale e nelle consulenze sul benessere psicologico nei posti di lavoro. Il nuovo lavoro consente al duca di Sussex di reclamare ulteriormente la propria indipendenza dalla famiglia reale britannica, e si va ad aggiungere agli accordi ultramilionari che ha siglato insieme alla moglie Meghan con Netflix e Spotify. Nella sua nuova veste di 'chief impact officer' il principe contribuirà alle decisioni sulla strategia di prodotto e sulle iniziative di beneficenza di BetterUp. Quella di Harry è una carica ancora rara anche nella progressista Silicon Valley ma che sta guadagnando crescente popolarità. Anche un colosso come Salesforce (la società di cloud computing) ha un chief impact officer.

Ultime Notizie dalla rete : principe Harry Usa: principe Harry ha un lavoro, in startup Silicon Valley Il principe Harry ha un nuovo lavoro: è il chief impact officer di BetterUp, start up della Silicon Valley dedita alla salute e al benessere mentale anche tramite il coaching. "Voglio aiutare a creare un ...

Il principe Harry e la perdita di un genitore: «Come finire in un buco nero» Vanity Fair Italia Il principe Harry trova lavoro in una startup della Silicon Valley Dopo l'intervista bomba rilasciata a Oprah Winfrey, il principe Harry ha accettato di lavorare per una startup californiana. Il Duca di Sussex è entrato a far parte di BetterUp nel ruolo di Chief Impa ...

Il principe Harry trova lavoro nella Silicon Valley Il nuovo lavoro consente al duca di Sussex di reclamare ulteriormente la propria indipendenza dalla famiglia reale britannica, e si va ad aggiungere agli accordi ultramilionari che ha siglato insieme ...

