Il principe Harry ha un nuovo lavoro (Di martedì 23 marzo 2021) Un nuovo contratto, figlio della Megxit, è stato firmato. Il principe Harry, che lo scorso anno ha rassegnato le dimissioni da senior member della famiglia regale britannica, ha fatto quel per cui ha lottato: ha trovato un lavoro che gli consenta di perseguire le proprie passioni, le proprie battaglie. È stata la compagnia BetterUp, improntata alla cura della psiche, ad annunciare di aver assunto il Duca di Sussex come dirigente responsabile delle sue iniziative pratiche. https://twitter.com/chrisshipitv/status/1374373614133288970 Leggi su vanityfair (Di martedì 23 marzo 2021) Un nuovo contratto, figlio della Megxit, è stato firmato. Il principe Harry, che lo scorso anno ha rassegnato le dimissioni da senior member della famiglia regale britannica, ha fatto quel per cui ha lottato: ha trovato un lavoro che gli consenta di perseguire le proprie passioni, le proprie battaglie. È stata la compagnia BetterUp, improntata alla cura della psiche, ad annunciare di aver assunto il Duca di Sussex come dirigente responsabile delle sue iniziative pratiche. https://twitter.com/chrisshipitv/status/1374373614133288970

