Il principe Harry farà il pendolare con la Silicon Valley: ha trovato lavoro in una startup. Ecco dove (Di martedì 23 marzo 2021) Il principe Harry ha trovato lavoro. farà il pendolare tra la lussuosissima villa di Santa Barbara e la Silicon Valley. E' lì, infatti, che il Duca del Sussex inizierà la sua nuova vita da lavoratore civile, a un anno circa dall'addio a quella da membro senior della casa reale britannica. E all'indomani della controversa intervista con Oprah Winfrey. Il principe Harry ha trovato lavoro in una startup Harry assumerà un ruolo dirigenziale nella startup BetterUp, che fornisce servizi di sostegno mentale e benessere psicologico. Dunque, si occuperà di un tema che gli sta molto a cuore e che è stato anche al centro dell'intervista ...

