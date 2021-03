Il primo tweet di Jack Dorsey è stato venduto all’asta per 3 milioni di dollari (Di martedì 23 marzo 2021) (foto: Fairfax Media/Getty Images)Dopo un’asta di due settimane Jack Dorsey, amministratore delegato di Twitter, ha venduto il suo primo tweet come Nft – che sta per Non-fungible token, un token su blockchain che determina la proprietà su un’opera informatica – per la cifra di 2.915.835,72 dollari. Ad accaparrarsi il primissimo tweet pubblicato è stato Sina Estavi, amministratore delegato della società di blockchain Bridge Oracle, che fin dal 6 marzo guidava l’asta con la consistente offerta di 2,5 milioni, e che all’ultimo momento ha deciso di rilanciare. Il tweet è stato messo all’asta il 5 marzo come Nft, un bene digitale che tramite la blockchain di Ethereum esiste in un’unica ... Leggi su wired (Di martedì 23 marzo 2021) (foto: Fairfax Media/Getty Images)Dopo un’asta di due settimane, amministratore delegato di Twitter, hail suocome Nft – che sta per Non-fungible token, un token su blockchain che determina la proprietà su un’opera informatica – per la cifra di 2.915.835,72. Ad accaparrarsi il primissimopubblicato èSina Estavi, amministratore delegato della società di blockchain Bridge Oracle, che fin dal 6 marzo guidava l’asta con la consistente offerta di 2,5, e che all’ultimo momento ha deciso di rilanciare. Ilmessoil 5 marzo come Nft, un bene digitale che tramite la blockchain di Ethereum esiste in un’unica ...

