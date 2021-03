Il primo tweet di Dorsey venduto per 2,9 milioni: è scoppiata la febbre degli NFT (Di martedì 23 marzo 2021) I "non fungible token" sono certificati digitali garantiti dalla blockchain Ethereum che possono firmare praticamente qualsiasi file digitale, garantendone l'unicità e la proprietà a un utente. Ecco come funzionano, fra rischi e investimenti Leggi su repubblica (Di martedì 23 marzo 2021) I "non fungible token" sono certificati digitali garantiti dalla blockchain Ethereum che possono firmare praticamente qualsiasi file digitale, garantendone l'unicità e la proprietà a un utente. Ecco come funzionano, fra rischi e investimenti

Advertising

RobRe62 : RT @wireditalia: Il primo tweet della storia è stato venduto come Nft, una pratica molto in voga nel mondo della blockchain che dà la propr… - pan_nullo : RT @wireditalia: Il primo tweet della storia è stato venduto come Nft, una pratica molto in voga nel mondo della blockchain che dà la propr… - CorriereQ : Il primo tweet di Dorsey venduto per 2,9 milioni: è scoppiata la febbre degli NFT - antocalderone : Il primo tweet di Jack Dorsey è stato venduto all’asta per 3 milioni di dollari - gigibeltrame : Il primo tweet della storia è stato venduto a 2,9 milioni di dollari come NFT #digilosofia… -