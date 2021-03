Il primo tweet del fondatore di Twitter venduto per 3 milioni di dollari (Di martedì 23 marzo 2021) Tutto è bene quel che finisce in beneficenza. A molti potrà sembrare stonata la decisione del Ceo di Bridge Oracle – società che di blockchain – di spendere quasi 3 milioni di dollari per acquistare la proprietà del primo tweet Jack Dorsey. Ma si tratta di un gesto che, al di là dei soldi, ha una valenza molto superiore alla cifra spesa. Quei milioni di euro, al netto del 5% che spetta al sito che ha curato e ospitato l’asta avviata nel dicembre dello scorso anno, saranno devoluti interamente in beneficenza. Una storia di soldi digitali che diventano fisici per aiutare chi ha più bisogno. LEGGI ANCHE > Jack Dorsey acquista Tidal, la piattaforma di streaming musicale di Jay-Z “Sto impostando il mio Twitter”, scriveva il 21 marzo del 2006 il fondatore di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 23 marzo 2021) Tutto è bene quel che finisce in beneficenza. A molti potrà sembrare stonata la decisione del Ceo di Bridge Oracle – società che di blockchain – di spendere quasi 3diper acquistare la proprietà delJack Dorsey. Ma si tratta di un gesto che, al di là dei soldi, ha una valenza molto superiore alla cifra spesa. Queidi euro, al netto del 5% che spetta al sito che ha curato e ospitato l’asta avviata nel dicembre dello scorso anno, saranno devoluti interamente in beneficenza. Una storia di soldi digitali che diventano fisici per aiutare chi ha più bisogno. LEGGI ANCHE > Jack Dorsey acquista Tidal, la piattaforma di streaming musicale di Jay-Z “Sto impostando il mio”, scriveva il 21 marzo del 2006 ildi ...

