Il pasticcere prende troppo alla lettera le indicazioni del committente | il risultato è esilarante

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 23 marzo 2021) Il matrimonio può essere uno dei giorni più attesi e sognati da parte di una donna ma si sa, per poterlo realizzare al meglio l’organizzazione è fondamentale: non è cosi semplice dover pensarelista degli invitati, la location, l’importante abito bianco e tutti gli altri più minuziosi dettagli ma niente è mai certo e cadere in errore diventa molto semplice. Questo lo sa bene undopo che una donna si è ritrovata a rendere noto su Twitter un insolito incidente, con tanto di testimonianza fotografica. Ma vediamo cosa è accaduto: la donna inaspettatamente si è ritrovata ad osservare una torta di carote glassata di bianco con una frase stampata al centro che recitava “Nessuna iscrizione qui” (No inscription please) e non essendo il suo matrimonio si è potuta lasciare andare a qualche risata. Il proprietario della pasticceria ...