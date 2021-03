Il Paradiso delle Signore, trama 23 marzo: Fiorenza tradisce Dante? (Di martedì 23 marzo 2021) Il compleanno di Stefania catalizzerà l'attenzione delle Veneri del Paradiso delle Signore, come preannuncia la trama della soap opera targata Rai 1 di oggi, martedì 23 marzo. Maria, Anna e Irene decideranno, infatti, di rendere speciale questa ricorrenza e così penseranno di accordarsi con le altre colleghe per acquistare un bel regalo da destinare alla ragazza che proprio di recente ha trascorso un periodo turbolento dal momento che la zia Ernesta aveva deciso di lasciare Milano in sua compagnia per poi fare dietro front davanti alla proposta delle amiche di darle il permesso di trasferirsi nel loro appartamento. Dopo mille titubanze, alla fine la donna ha concesso il suo benestare. Nel frattempo, per Cosimo arriveranno cattive notizie che comprometteranno la sua ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 23 marzo 2021) Il compleanno di Stefania catalizzerà l'attenzioneVeneri del, come preannuncia ladella soap opera targata Rai 1 di oggi, martedì 23. Maria, Anna e Irene decideranno, infatti, di rendere speciale questa ricorrenza e così penseranno di accordarsi con le altre colleghe per acquistare un bel regalo da destinare alla ragazza che proprio di recente ha trascorso un periodo turbolento dal momento che la zia Ernesta aveva deciso di lasciare Milano in sua compagnia per poi fare dietro front davanti alla propostaamiche di darle il permesso di trasferirsi nel loro appartamento. Dopo mille titubanze, alla fine la donna ha concesso il suo benestare. Nel frattempo, per Cosimo arriveranno cattive notizie che comprometteranno la sua ...

