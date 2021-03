Il Paradiso delle signore | anticipazioni 24 marzo | Ludovica crolla emotivamente

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 23 marzo 2021) Pessime notizie in arrivo pera Il. Lerelative alla puntata in onda domani 24, rivelano che la Brancia di Montalto, riceverà una lettera da parte di sua madre che la informerà della messa in vendita della Villa. La giovane, a quel punto, realizzerà di essere sul lastrico e crolleràed ancora una volta, sarà Marcello a rassicurarla. Nel frattempo, anche Cosimo avrà gravi problemi finanziari a causa del fallimento dell'affare con Umberto e non saprà come dirlo a Gabriella. Infine, Irene e le ragazze si impegneranno ad organizzare una festa a sorpresa per Stefania mentre Gloria le comprerà un regalo. Il, trama 24 ...