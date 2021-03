Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 24 marzo | Gloria farà un regalo a Stefania

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 23 marzo 2021) Continua l’appuntamento con Il, la soap opera ambientata negli anni sessanta, che mercoledì 24andrà in onda su RaiUno con una nuova avvincente puntata. Per Ludovica arriverà una bruttissima notizia. La ragazza, infatti riceverà una lettera dalla madre, la quale la informerà della grave crisi economica che sta attraversando la sua famiglia. Nel frattempo, le Veneri continueranno a svolgere i preparativi per l’imminente festa di compleanno dideciderà di fare ilsingolarmente. Leinoltre rivelano che Cosimo turbato dalla situazione finanziaria,difficoltà a parlarne con Gabriella. Il...