Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 marzo: Fiorenza pronta a tradire Dante (Di martedì 23 marzo 2021) anticipazioni e curiosità sulla puntata del 23 marzo della soap Il Paradiso delle Signor e , in onda su Rai Uno dalle 15.55 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere. La verità di Dante Quest’oggi, dalle 15.55 su Rai Uno, torna con un nuovo appuntamento l’amata soap Il Paradiso delle Signore. Ecco le anticipazioni sulla puntata di mercoledì 23 marzo. Dante Romagnoli ha confessato. L’uomo è stato costretto da sua cugina Fiorenza a vuotare il sacco: è tornato a Milano soltanto per rivedere Marta . Nonostante la Vicepresidente del Circolo abbia promesso di mantenere il segreto, l’occasione per attaccare Adelaide è troppo grande. Da tempo le due sono ai ferri corti: la ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 23 marzo 2021)e curiosità sulla puntata del 23della soap IlSignor e , in onda su Rai Uno dalle 15.55 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere. La verità diQuest’oggi, dalle 15.55 su Rai Uno, torna con un nuovo appuntamento l’amata soap Il. Ecco lesulla puntata di mercoledì 23Romagnoli ha confessato. L’uomo è stato costretto da sua cuginaa vuotare il sacco: è tornato a Milano soltanto per rivedere Marta . Nonostante la Vicepresidente del Circolo abbia promesso di mantenere il segreto, l’occasione per attaccare Adelaide è troppo grande. Da tempo le due sono ai ferri corti: la ...

