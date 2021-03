Il papà di Inzaghi: «Simone a Napoli? Non si sa mai cosa potrà accadere nella vita» (Di martedì 23 marzo 2021) Il papà di Simone e Pippo Inzaghi, Giancarlo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ha parlato anche del futuro di Simone, tecnico della Lazio, il cui nome è stato accostato alla panchina del Napoli per il post Gattuso. “Simone a Napoli? Faccio un commento: Napoli è una bella città ed ha una grande squadra. Non si sa mai cosa potrà accadere nella vita. Il Napoli ha avuto problemi di rosa e di infortuni come tutte le squadre. De Laurentiis stima Simone e questo mi fa molto piacere. Ha un carattere fumantino ma va bene così. Il Napoli è una squadra molto forte. Anche la Lazio ha ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 marzo 2021) Ildie Pippo, Giancarlo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. Ha parlato anche del futuro di, tecnico della Lazio, il cui nome è stato accostato alla panchina delper il post Gattuso. “? Faccio un commento:è una bella città ed ha una grande squadra. Non si sa mai. Ilha avuto problemi di rosa e di infortuni come tutte le squadre. De Laurentiis stimae questo mi fa molto piacere. Ha un carattere fumantino ma va bene così. Ilè una squadra molto forte. Anche la Lazio ha ...

Advertising

zazoomblog : Il papà di Inzaghi: «Simone a Napoli? Non si sa mai cosa potrà accadere nella vita» - #Inzaghi: #«Simone #Napoli?… - IoNascoQui : Inzaghi rinnova, Inzaghi non rinnova: parla il papa’ Giancarlo - napolista : Il papà di #Inzaghi: «Simone a Napoli? Non si sa mai cosa potrà accadere nella vita» A Radio Kiss Kiss Napoli: «Na… - susydigennaro : RT @napolimagazine: INZAGHI - Il papà: 'Simone al Napoli? Napoli è una gran bella città con una grande squadra...' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INZAGHI - Il papà: 'Simone al Napoli? Napoli è una gran bella città con una grande squadra...' -

Ultime Notizie dalla rete : papà Inzaghi Verso l'Udinese: torna Leiva, Immobile con Caicedo. Altro positivo nell'Inter e sul caso tamponi... NEWS DELLA GIORNATA - 19 marzo : buon compleanno a tutti i papà , ad Alessandro Nesta e Thomas Strakosha . La Lazio si avvicina alla gara con l' Udinese e si ...saranno fondamental i e intanto Inzaghi ...

Cerimonia Scarpa d'Oro, Immobile riceve il premio: 'Emozione unica essere qui. Dedico questo riconoscimento ai tifosi' (FOTO e Ciro è stato accompagnato da sua moglie Jessica, papà Antonio e mamma Michela e suo fratello Luigi. ... Desidero ringraziare il presidente Lotito e il mister Inzaghi, che sta conducendo la squadra in ...

Lazio, tamponi a Formello: Strakosha Immobile, L. Felipe e Leiva si allenano Corriere della Sera NEWS DELLA GIORNATA - 19 marzo : buon compleanno a tutti i, ad Alessandro Nesta e Thomas Strakosha . La Lazio si avvicina alla gara con l' Udinese e si ...saranno fondamental i e intanto...Ciro è stato accompagnato da sua moglie Jessica,Antonio e mamma Michela e suo fratello Luigi. ... Desidero ringraziare il presidente Lotito e il mister, che sta conducendo la squadra in ...