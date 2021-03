Il Muna patto tra le Università del Mediterraneo si allarga | gli atenei coinvolti sono ora 27

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 marzo 2021) Nel 2015, sotto l’egida dell’allora rettore Gaetano Manfredi venne costituito l’accordo Quadrocon 12del, che vedeva la Federico II come capofila. L’accordo allora siglato è stato foriero nei 5 anni di importanti progetti accademici e scientifici che ne hanno consigliato il rinnovo e l’ampliamento. Sotto l’egida del rettore Matteo Lorito, il professor Gilberto Sammartino, già ideatore del primo, amplia la rete. Oggi, martedì 23 marzo, nel corso di una riunione telematica 27dele del Medio Oriente si incontrano per presentare, discutere e costituire il nuovo accordo. Napoli è da sempre un crocevia fondamentale delle culture mediterranee ed anche grazie alla sua centralità geografica è il luogo ideale per la condivisione dello ...