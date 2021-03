Il Gruppo Lo Conte acquisisce il marchio Giusto® della storica casa farmaceutica Giuliani

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 marzo 2021) Ilirpino Lo, leader nel mercato delle farine speciali e degli ingredienti per dolci e salati con i marchi Le Farine Magiche, Decorì e Molino Vigevano, rileva daFarmaceutici il. L’acquisizione dello storico brand segna l’ingresso e lo sviluppo delLonel canale farmacie, confermando la volontà di intercettare e anticipare le nuove modalità di consumo dopo la pandemia. Si tratta di “una linea di prodotti per l’alimentazione speciale – si legge in una nota diffusa dal– che nasce dall’esperienza centenaria in campo farmaceutico e gastrointestinale die da un’intensa collaborazione con i massimi esperti del settore. In altre parole,è il perfetto ...