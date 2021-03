Il governo ‘cede’ sulla libertà condizionale ai boss che non collaborano L’avvocatura dello Stato | “Giudice decida a sua discrezione”

Leggi su ilfattoquotidiano

Anche, che rappresenta il, apre alla possibilità di concedere laai condannati all'ergastolo ostativo che non hanno collaborato con la giustizia. Si tratta della cosidettavigilata che può essere chiesta da tutti i detenuti che abbiano trascorso almeno 26 anni in carcere ma non dai condannati ad una pena perpetua per reati di particolare gravità, come terrorismo e mafia che non hanno collaborato con la magistratura. Lo prevede l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e il decreto legge 306 del 1992, ispirato da Giovanni Falcone già con un decreto dell'anno precedente, e approvato dopo la strage di Capaci per provare a rompere la breccia di omertà di Cosa nostra, all'inizio della stagione delle bombe.