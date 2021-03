[Il caso] Letta, il Pd e gli ex renziani: la storia infinita di lupi e agnelli fra i Dem (Di martedì 23 marzo 2021) La doppia intervista, la prima del segretario dem, è uscita domenica mattina su due giornali molto radicati sul territorio come Il Tirreno (Toscana) e La Gazzetta di Reggio Emilia (che non sono più ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 23 marzo 2021) La doppia intervista, la prima del segretario dem, è uscita domenica mattina su due giornali molto radicati sul territorio come Il Tirreno (Toscana) e La Gazzetta di Reggio Emilia (che non sono più ...

Advertising

jlk4naples : RT @francofontana43: Ai tacchini non piace il Natale. Trova più resistenze del previsto la forzatura di Letta. Con tutta la comprensione de… - francofontana43 : Ai tacchini non piace il Natale. Trova più resistenze del previsto la forzatura di Letta. Con tutta la comprensione… - AneAntone : @GuidoCrosetto Bisogna chiedersi perché questo attacco solo ora...... è per caso un attacco al francese Letta? - AntScibilia : Se Marcucci sarà riconfermato capogruppo al Senato Letta dovrebbe trarre le conseguenze del caso come ha fatto con… - mpiacenonaver1 : @MichelaMgl Poi le madri... A lui che je frega... I salvatori del mondo con il lavoro delle donne... Ma è amico di Letta per caso??? -