Il “cambio” della tv si avvicina | possibile ampliamento del bonus per aiutare le famiglie

(Di martedì 23 marzo 2021) Come annunciato alcuni mesi fa, presto molti televisori non saranno più utilizzati e andranno sostituiti:deltv perlenella sostituzionedeltv: la proposta al Governo perle(fonte pixabey)L’annuncio era arrivato diverse settimane fa: presto passeremo alla nuova generazione di digitale terreste, il Dvb-T2 che, purtroppo, non è supportato da tutti i televisori. Per scoprire se il vostro è abilitato alla ricezione del “nuovo” segnale èseguire un semplice procedimento di cui vi avevamo già parlato. Quello che è certo, al momento, è che molte tv dovranno essere sostituite in favore di nuove e, a quanto ...

Advertising

M5S_Europa : Dopo 5 piani vaccinali, 2 assessori al Welfare, 2 commissari, 2 direttori generali al Welfare e 2 portali ora arriv… - lalitapetila : RT @ErmannoKilgore: Andrea Marcucci a Letta: 'Accettiamo consigli, non imposizioni' | L'HuffPost Chi si crede di essere? #Renzi? Ricordate… - leone52641 : RT @scenarieconomic: Turchia: caos monetario dopo l’ultimo cambio all guida della Banca Centrale - marco_borrano : RT @MattSDPell: @alfonso36366302 @AlbertoBagnai @agorarai Sì: fu stabilito il cambio fisso prima dell'adozione della moneta. - FondAgnelli : RT @Oriana35947248: @FondAgnelli @SaveChildrenIT @AGavosto @LaStampa Pur avendo sempre lavorato è innegabile che sia necessario un cambio d… -

Ultime Notizie dalla rete : cambio della

lamiafinanza

Come recita un comunicato stampaCasa Bianca, 'Su invito del presidente del Consiglio europeo ... Questa 'visita a sorpresa' è il segno di un fortissimodi passo tra Stati Uniti ed Europa, ..." L'impegnoRegione è importante e ambizioso, dobbiamo essere fiduciosi in undi passo, dopo esserci ritrovati nelle ultime posizioni e vedere salire i ricoveri, anche in considerazione ...Sono diverse le Regioni italiane in odore di cambio colore in vista della prossima settimana. Lazio e Lombardia sperano di passare dal rosso all'arancione, ma ci sono anche Regioni ...Con il neo segretario Enrico Letta il Pd recupera anche su Lega e Fratelli d’Italia. Questi in sintesi i dati dell’ultima media ...