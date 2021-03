Il ‘banale’ farmaco che aiuta a combattere il Covid, meno morti e terapie intensive: gli studi (Di martedì 23 marzo 2021) Notizia certificata e riportata dal quotidiano Il Messaggero. L’aspirina a basse dosi riduce il rischio di ventilazione meccanica, ricovero in terapia intensiva e mortalità ospedaliera da Covid di oltre il 40%. Importantissimi risultati arrivano da un nuovo studio condotto dal Jonathan Chow, assistente professore di Anestesiologia e direttore della Critical Care Anesthesiology Fellowship presso la George Washington University School of Medicine and Health Sciences, negli USA. Nella ricerca, pubblicata su Anesthesia & Analgesia, sono stati arruolati oltre 400 pazienti ricoverati negli ospedali statunitensi da marzo a luglio 2020. Dei 412 arruolati, 314 pazienti (76,3%) non hanno ricevuto aspirina, mentre 98 pazienti (23,7%) hanno ricevuto aspirina entro 24 ore dal ricovero o 7 giorni prima del ricovero. La ricerca ha trovato un’associazione tra ... Leggi su howtodofor (Di martedì 23 marzo 2021) Notizia certificata e riportata dal quotidiano Il Messaggero. L’aspirina a basse dosi riduce il rischio di ventilazione meccanica, ricovero in terapia intensiva e mortalità ospedaliera dadi oltre il 40%. Importantissimi risultati arrivano da un nuovoo condotto dal Jonathan Chow, assistente professore di Anestesiologia e direttore della Critical Care Anesthesiology Fellowship presso la George Washington University School of Medicine and Health Sciences, negli USA. Nella ricerca, pubblicata su Anesthesia & Analgesia, sono stati arruolati oltre 400 pazienti ricoverati negli ospedali statunitensi da marzo a luglio 2020. Dei 412 arruolati, 314 pazienti (76,3%) non hanno ricevuto aspirina, mentre 98 pazienti (23,7%) hanno ricevuto aspirina entro 24 ore dal ricovero o 7 giorni prima del ricovero. La ricerca ha trovato un’associazione tra ...

