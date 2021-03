(Di martedì 23 marzo 2021)un furto con scasso nel III. Dopo la raffica di colpi della scorsa, con tre esercizi commerciali ai quali erano state tagliate leper poter entrare, un altro furto analogo è stato compiuto in via Italo Svevo, al civico 97, poco dopo la mezzacartoleria Italcart. A raccontarlo è direttamente il titolare del negozio, Fabio, che questaintorno all’una ha postato un video con le immagini del suo negozio: serranda tagliata, porta a vetri infranta, serratura divelta. I ladri sono entrati poco dopo la mezzae hanno fatto razzia: un passante ha però visto la serranda alzata e la porta aperta e ha chiamato il numero unico delle emergenze, facendo così giungere sul posto una pattuglia del Commissariato ...

Advertising

CorriereCitta : III Municipio, ancora furti nella notte: serrande divelte anche da ‘Italcart’ e i cittadini propongono le ronde - kozzer23 : RT @DirettamntRoma: Oggi su - DirettamntRoma : Oggi su - vikingmetal : @EnricoLetta @pdnetwork @iltirreno fai aria terza dentro il PD ROMA perché naviga contro Caudo al III Municipio rip… - salviamoroma : RT @salviamoroma: #Roma Via U. Ojetti il degrado del III° municipio @giocaudo @saveIIImunRM @IIIMunicipioRM -

Ultime Notizie dalla rete : III Municipio

RomaDailyNews

... ho prontamente convocato una prima commissione scuola in Citta Metropolitana." "Grazie al lavoro fatto con la collaborazione dell'assessora Pratelli del, la scorsa settimana ho ...Roma " C'e' qualche ritocco essenziale ma il progetto di pedonalizzazione di Piazza Sempione proposto dall'amministrazione delnel complesso rimane lo stesso che, da quando e' stato presentato lo scorso 12 gennaio, sta agitando forze politiche, cittadini e persino il parroco locale. Oggi il presidente del ...L'assunzione della compagna dell'assessore Gianni Lemmetti come consulente all'Urbanistica fa infuriare la sindaca, e alla fine Silvia Di Manno si dimette. Ma quella di Lemmetti e Di Manno non è l'uni ...Roma - C'e' qualche ritocco essenziale ma il progetto di pedonalizzazione di Piazza Sempione proposto dall'amministrazione del III Municipio nel complesso ...