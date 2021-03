IIDEA presenta il nuovo rapporto annuale sul mercato dei videogiochi in italia

Ultime Notizie dalla rete : IIDEA presenta

La Gazzetta dello Sport

... Lirius Gamesil progetto di iF: siete curiosi? Infatti, tra le quattro tracce disponibili disposte da, Lirius Games ha scelto quella intitolata ' dalla scienza alla fantascienza: ...... da oggi disponibile all'interno della sezione Game to Human (G2H) del sito istituzionale di. delle loro famiglie e più in generale nella società moderna, chestorie accomunate dal ...Era prevedibile che il lockdwn avrebbe spinto in alto il giro d’affari dei videogiochi ma non a queste quote. Il 2020 è stato un anno straordinario per il settore che ha superatoper la prima volta i d ...Epic Games sarà membro attivo all'interno di IIDEA, l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia.