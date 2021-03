Identificato e denunciato aggressore coppia gay

(Di martedì 23 marzo 2021) E’ statodalla Polizia di Stato per lesioni aggravate l’uomo che, il 26 febbraio scorso, aveva aggredito unaall’interno della stazione metro fermata Valle Aurelia: romano di 31 anni, con precedenti di polizia. Il 3 marzo scorso, acquisita la denuncia da parte delle vittime, gli agenti del XIII Distretto Aurelio, diretto da Alessandro Gullo, da subito hanno avviato le indagini richiedendo, nella circostanza, le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno della stazione. Il 21 marzo il video dell’aggressione, girato da un amico della vittima, è apparso su alcuni social e siti on line. In considerazione del risalto mediatico della vicenda, l’presente in quel video, è stato riconosciuto dagli agenti della Polaria di Venezia, che con ...

RaiNews : Rintracciato a Jesolo, è un romano di 31 anni. L'episodio si è verificato il 26 febbraio scorso

Un 57enne, residente in provincia di Treviso, è statodai carabinieri di Vigatto per truffa. Il 13 di settembre, il marito della donna ha pubblicato un'inserzione sul ...Picchiati per un bacio.dalla polizia il presunto autore dell'aggressione a una coppia gay all'interno della stazione metro fermata Valle Aurelia di Roma, avvenuta lo scorso 26 febbraio. Si tratta ...(AGR) E’ stato identificato e denunciato dalla Polizia di Stato per lesioni aggravate l’uomo che, il 26 febbraio scorso, aveva aggredito una coppia all’interno della stazione metro fermata Valle Aurel ...Coppia gay aggredita: il responsabile della violenza è stato identificato per un'altra lite a Tessera lo stesso giorno. La polizia ha trovato e denunciato ...