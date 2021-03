«I vaccini sono prodotti con organi di feti vivi» | a Cesena l’omelia del parroco nel segno della disinformazione No Vax – Il video

(Di martedì 23 marzo 2021) «Gli ingredienti del vaccinotirati fuori da partiche diabortiti. Il che vuol dire che esistono delle aziende, statali o private, che pagano delle donne povere per farle ingravidare e poi abortire al quarto-quinto mese così da usare glidei». Parola di don Paolo Pasolini,di, che durantenella parrocchia di San Rocco ha ripreso davanti ai fedeli la teoria del complotto tanto cara alla narrazione No Vax e anti-abortista. Lo ha fatto descrivendo un «mondo mostruoso» dove le aziende userebberodi «» per produrre icontro il Covid-19. Un messaggio peraltro in contrasto con la posizione ...

DaniloToninelli : Dopo mesi di caos #vaccini in #Lombardia oggi Salvini e Fontana annunciano l'azzeramento dei vertici di Aria che lo… - myrtamerlino : Nella verde #Lombardia non partono gli SMS e i centri vaccinali sono deserti, nella rossa #Toscana #vaccini ad avvo… - ilpost : Una buona notizia: i primi effetti dei vaccini sui contagi nelle RSA sono molto positivi, dice l'Istituto superiore… - ernestocaprari : RT @ardigiorgio: +Figliuolo ha stoppato vaccinazioni carceri.verranno mandati vaccini solo nei penitenziari ove dovessero esserci focolai.+… - LucaFrassineti : RT @MaleficoRojo: I parenti di #Morra poi sono stati vaccinati o aspettano il loro turno? #vaccini

Sempre sulla parità di genere ha aggiunto: "fiducioso che Next Generation Eu accelererà questo processo, anche senza miracoli". Sul temae sulla mancata produzione die forniture ...Il presidente russo Vladimir Putin si vaccina oggi in serata contro il Covid - 19, ma non lo farà in pubblico e il Cremlino non rivelerà quale farmaco verrà usato. 'Tutti e tre irussiaffidabili ed efficaci', ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Lo scorso febbraio la Russia ha annunciato di aver registrato il terzo siero contro il coronavirus, il ...Nei prossimi giorni prenderà il via la sperimentazione clinica di fase 2 e 3 per la valutazione di sicurezza, efficacia e immunogenicità del vaccino italiano ...Non si esce dalla Gran Bretagna. Il premier Boris Johnson chiude alla "Brexit" degli inglesi: multe salate a chi lascia il Paese.