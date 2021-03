I tabloid: "Meghan e Harry non si sono sposati in segreto tre giorni prima del royal wedding" (Di martedì 23 marzo 2021) “Ci siamo sposati in segreto tre giorni prima della cerimonia ufficiale celebrata a Windsor il 19 maggio 2018”, hanno raccontato Meghan Markle e il principe Harry nell’intervista concessa a Oprah Winfrey. Ma oggi la versione della coppia viene contraddetta dalle rivelazioni del Daily Maile dal tabloid The Sun, che pubblica un certificato di nozze con data e luogo che parlano chiaro: tra i due non ci sarebbe stato nessun matrimonio anticipato, o almeno nessuna cerimonia legalmente riconosciuta. Andiamo per ordine. Durante l’intervista mandata in onda dall’americana Cbs, Meghan e Harry hanno parlato anche dell’Arcivescovo di Canterbury, affermando che sarebbe stato proprio lui ad officiare la celebrazione. “Abbiamo chiamato ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021) “Ci siamointredella cerimonia ufficiale celebrata a Windsor il 19 maggio 2018”, hanno raccontatoMarkle e il principenell’intervista concessa a Oprah Winfrey. Ma oggi la versione della coppia viene contraddetta dalle rivelazioni del Daily Maile dalThe Sun, che pubblica un certificato di nozze con data e luogo che parlano chiaro: tra i due non ci sarebbe stato nessun matrimonio anticipato, o almeno nessuna cerimonia legalmente riconosciuta. Andiamo per ordine. Durante l’intervista mandata in onda dall’americana Cbs,hanno parlato anche dell’Arcivescovo di Canterbury, affermando che sarebbe stato proprio lui ad officiare la celebrazione. “Abbiamo chiamato ...

Advertising

HuffPostItalia : I tabloid: 'Meghan e Harry non si sono sposati in segreto tre giorni prima del royal wedding' - transnazionale : Gb: Meghan contro Mail on Sunday, tabloid può fare appello #spaziotransnazionale informa - CorriereQ : Gb: Meghan contro Mail on Sunday, tabloid può fare appello - Primaonline : Meghan vs Mail on Sunday: il tabloid, citato in giudizio per la pubblicazione di una lettera della duchessa al padr… - giornaleradiofm : Gb: Meghan contro Mail on Sunday, tabloid può fare appello: (ANSA) - ROMA, 22 MAR - L'edizione domenicale del tablo… -