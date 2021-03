I pazienti trapiantati residenti in FVG saranno contattati per prenotare la vaccinazione (Di martedì 23 marzo 2021) “Da oggi, tutti i pazienti trapiantati residenti in regione saranno contattati dal personale degli ambulatori trapianti e dal centro regionale trapianti per prenotare la vaccinazione che sarà effettuata nel padiglione d’ingresso del presidio ospedaliero universitario Santa Maria della Misericordia a Udine a cominciare da sabato 27 marzo dalle 14 alle 18. I pazienti in lista d’attesa per trapianto di rene, dializzati (emodializzati e in dialisi peritoneale) ed i pazienti trapiantati di rene potranno essere vaccinati nelle sedi di afferenza dal prossimo 26 marzo”. Lo riferisce il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. “Grazie alla collaborazione della direzione ... Leggi su udine20 (Di martedì 23 marzo 2021) “Da oggi, tutti iin regionedal personale degli ambulatori trapianti e dal centro regionale trapianti perlache sarà effettuata nel padiglione d’ingresso del presidio ospedaliero universitario Santa Maria della Misericordia a Udine a cominciare da sabato 27 marzo dalle 14 alle 18. Iin lista d’attesa per trapianto di rene, dializzati (emodializzati e in dialisi peritoneale) ed idi rene potranno essere vaccinati nelle sedi di afferenza dal prossimo 26 marzo”. Lo riferisce il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. “Grazie alla collaborazione della direzione ...

Advertising

sehmagazine : #Sassari, azzerate le liste d’attesa per le visite ai pazienti con patologie del fegato. L’Uniep ha attivato tre am… - Riccardi_FVG : |#Salute #Fvg #Covid19| ??VACCINI DAL 26/3 A PAZIENTI IN ATTESA DI #TRAPIANTO ?? Da oggi, tutti i pazienti trapiant… - SiciliaCrt : Una nota congiunta del Ministero della Salute e del #Cnt fornisce alcune precisazioni sulla campagna vaccinale per… - RitaC70 : Vaccini Covid19, da mercoledì le categorie più fragili - Vaccini Covid19, da mercoledì si inizierà con i soggetti p… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Ulss 8 Berica – Somministrazione della seconda dose ai pazienti -

Ultime Notizie dalla rete : pazienti trapiantati Malattie del fegato. Aou Sassari, azzerate le liste d'attesa L'Unità integrata di epatologia ha attivato tre ambulatori al Palazzo Rosa ed effettua visite anche per i pazienti trapiantati. Le nuove visite per le patologie del fegato possono essere prenotate attraverso il Cup. I pazienti trapiantati di fegato che hanno necessità di eseguire la visita di controllo ...

Malattie del fegato, azzerate le liste d'attesa a Sassari ... l'unità integrata di epatologia, il centro ambulatoriale aziendale per la diagnosi e le terapie delle malattie del fegato, che ha ripreso anche le visite ai pazienti trapiantati di fegato. ...

Notizie dalla Giunta Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Aou Sassari. Malattie del fegato, azzerate le liste d’attesa È il risultato ottenuto dall’Uniep, l'unità integrata di epatologia, il centro ambulatoriale aziendale per la diagnosi e le terapie delle malattie del fegato, che ha ripreso anche le visite ai pazient ...

Malattie del fegato. Aou Sassari, azzerate le liste d’attesa 23 MAR - Sono state azzerate le liste d’attesa per le visite ai pazienti con patologie del fegato. È il risultato ottenuto dall’Uniep, l’unità integrata di epatologia, il centro ambulatoriale della Ao ...

L'Unità integrata di epatologia ha attivato tre ambulatori al Palazzo Rosa ed effettua visite anche per i. Le nuove visite per le patologie del fegato possono essere prenotate attraverso il Cup. Idi fegato che hanno necessità di eseguire la visita di controllo ...... l'unità integrata di epatologia, il centro ambulatoriale aziendale per la diagnosi e le terapie delle malattie del fegato, che ha ripreso anche le visite aidi fegato. ...È il risultato ottenuto dall’Uniep, l'unità integrata di epatologia, il centro ambulatoriale aziendale per la diagnosi e le terapie delle malattie del fegato, che ha ripreso anche le visite ai pazient ...23 MAR - Sono state azzerate le liste d’attesa per le visite ai pazienti con patologie del fegato. È il risultato ottenuto dall’Uniep, l’unità integrata di epatologia, il centro ambulatoriale della Ao ...