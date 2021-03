I Meduza sbarcano sulla Tv americana | sono la prima band italiana ospite da Ellen DeGeneres – Il video

(Di martedì 23 marzo 2021) «Please welcome», l’iconica frase che introduce gli artisti negli show americani è un punto di arrivo del successo di una. Se poi questa èallora si parla anche di record, perché per lavolta un gruppo del Belpaese è riuscito a esibirsi nel famoso spazio dedicato alla musica nel TheShow. Si tratta dei, trio milanese composto da Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio, che ha proposto il brano Paradise in una diretta streaming dalla valle californiana di Pioneertown, proprio all’interno del noto programma televisivo condotto da. Con 26 milioni di ascoltatori al mese su Spotify, laè al momento il gruppo italiano più ascoltato nel mondo. Ha ottenuto negli ultimi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Meduza sbarcano

Open

- ovvero il trio di producer House Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio -negli USA e lo fanno in una delle vetrine più popolari del Paese. Questa sera, 22 marzo , i...I Meduza - ovvero il trio di producer House Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio - sbarcano negli USA e lo fanno in una delle vetrine più popolari d ...The Thing About Jellyfish, film in sviluppo dal 2015 con Millie Bobby Brown, passa da Universal a Netflix che ha recentemente acquisito i diritti del progetto. Il colosso dello streaming Netflix si è ...