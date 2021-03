I medici non capiscono che sta male, mentono e perdono tempo. Silvana muore pochi giorni dopo (Di martedì 23 marzo 2021) Silvana Inserra, ex modella di 47 anni muore dopo un intervento di liposcultura, il medico ora rischia il processo per omicidio colposo. Silvana Inserra, di Sorrento, aveva 47 anni, in passato era stata una modella “Una straordinaria bellezza che mi ha fatto girare la testa” ha dichiarato il marito. Aveva deciso di sottoporsi ad un L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 23 marzo 2021)Inserra, ex modella di 47 anniun intervento di liposcultura, il medico ora rischia il processo per omicidio colposo.Inserra, di Sorrento, aveva 47 anni, in passato era stata una modella “Una straordinaria bellezza che mi ha fatto girare la testa” ha dichiarato il marito. Aveva deciso di sottoporsi ad un L'articolo proviene da Leggilo.org.

