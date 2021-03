“I medici che rifiutano il vaccino vanno sospesi senza stipendio” (Di martedì 23 marzo 2021) Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Galeazzi di Milano, ieri ospite della trasmissione Tagadà su La7 ha detto la sua sul fenomeno dei medici e degli operatori sanitari che rifiutano il vaccino anti COVID. Secondo Pregliasco vanno allontanati dal loro incarico, ma non solo: la sospensione dovrebbe riguardare anche il blocco dello stipendio Pregliasco ha spiegato, come riporta Dire: “sospesi e senza stipendio. I medici che non vogliono vaccinarsi dovrebbero essere allontanati dall’incarico“, aggiungendo: “L’aspetto della prevenzione non è sufficientemente considerato dai medici, lo vedo anche nel corso di igiene che faccio alla Statale di Milano- prosegue Pregliasco- i medici spesso ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Galeazzi di Milano, ieri ospite della trasmissione Tagadà su La7 ha detto la sua sul fenomeno deie degli operatori sanitari cheilanti COVID. Secondo Pregliascoallontanati dal loro incarico, ma non solo: la sospensione dovrebbe riguardare anche il blocco delloPregliasco ha spiegato, come riporta Dire: “. Iche non vogliono vaccinarsi dovrebbero essere allontanati dall’incarico“, aggiungendo: “L’aspetto della prevenzione non è sufficientemente considerato dai, lo vedo anche nel corso di igiene che faccio alla Statale di Milano- prosegue Pregliasco- ispesso ...

Advertising

VittorioSgarbi : Il bullismo istituzionale di Morra che fa lo sceriffo con dei poveri medici è vergognoso. Pensavamo che il retorico… - borghi_claudio : Oggi solito giorno di polemiche contro la Lombardia, cose già viste, intanto per qualche disservizio (che qui si no… - ilriformista : Sfuriata incredibile di Morra che fa identificare i medici perché i parenti non sono stati ancora convocati - denis_derivo : RT @AnnaLeonardi1: Rappresentanti delle istituzioni e 'vip' che si fanno il vaccino 'saltando la fila', parlamentari che aggrediscono i med… - raptusmo : RT @mirkotursi: ...precedenti però, era stata stilata una lista con le segnalazioni dei medici di base da utilizzare in caso di dosi avanza… -