I medici che hanno rifiutato il vaccino sono oltre 1.100, almeno 100 gli infermieri: le prime stime dei sindacati (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo la sospensione dal lavoro in una Rsa di Belluno di due infermieri e otto operatori sociosanitari che avevano rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid, vien da sé chiedersi quanti siano i medici e gli infermieri ospedalieri che, a oggi, a tre mesi dal V-Day, hanno rifiutato la vaccinoprofilassi. Stando ai dati elaborati dall’Ansa dopo un confronto con Anaao-Assomed e Fnopi, rispettivamente il principale sindacato dei medici ospedalieri e la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche, risulta che circa l’1-2% dei medici ospedalieri, quantificabili tra 1.140 e 2.280 unità (su un totale di 114.000 medici attivi) e circa 100 infermieri dipendenti ... Leggi su open.online (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo la sospensione dal lavoro in una Rsa di Belluno di duee otto operatori sociosanitari che avevanodi sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid, vien da sé chiedersi quanti siano ie gliospedalieri che, a oggi, a tre mesi dal V-Day,laprofilassi. Stando ai dati elaborati dall’Ansa dopo un confronto con Anaao-Assomed e Fnopi, rispettivamente il principale sindacato deiospedalieri e la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professionistiche, risulta che circa l’1-2% deiospedalieri, quantificabili tra 1.140 e 2.280 unità (su un totale di 114.000attivi) e circa 100dipendenti ...

Advertising

VittorioSgarbi : Il bullismo istituzionale di Morra che fa lo sceriffo con dei poveri medici è vergognoso. Pensavamo che il retorico… - davidefaraone : Anche voi conoscerete persone anziane che non sono state ancora vaccinate ma non vi passerebbe per la testa di anda… - ilriformista : Sfuriata incredibile di Morra che fa identificare i medici perché i parenti non sono stati ancora convocati - Evgheni_73 : @lauracesaretti1 Dai lauretta per una volta fai la giornalista: vai a leggerti la sentenza cosa dice. Poi copriti i… - UrbimanoOrbi : @La7tv @diMartedi @pbersani @nzingaretti @BeaLorenzin @bgallavotti @ladyonorato @enrico_zanetti @giorgiogilestro Bi… -