“I fascisti? Erano giovani, erano l’avvenire”. Parola di Venner (Di martedì 23 marzo 2021) Quelli che seguono sono alcuni brani di un articolo di Dominique Venner, tradotti per la prima volta in italiano sul Primato Nazionale di marzo 2019. Il titolo originale di questo contributo è Lo squadrismo e la nascita del fascismo, pubblicato nel 2003. IPN Lo squadrismo e la nascita del fascismo Nel 1915, gli italiani entrarono in guerra senza alcuna consapevolezza delle difficoltà che avrebbero affrontato. Lo sforzo di rinnovamento imposto al Paese dal disastro di Caporetto, nell’ottobre del 1917, si esaurirà con la vittoria: non appena venne firmato l’armistizio con l’Austria-Ungheria, infatti, la società riprende le sue vecchie abitudini. Si assiste così al ritorno dei vecchi politici, simboleggiati da Giolitti, l’uomo aduso a tutte le scaltrezze e a tutti i compromessi. Il passato ha ragione del presente. È come se la guerra non ci fosse mai stata. E fu così che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 23 marzo 2021) Quelli che seguono sono alcuni brani di un articolo di Dominique, tradotti per la prima volta in italiano sul Primato Nazionale di marzo 2019. Il titolo originale di questo contributo è Lo squadrismo e la nascita del fascismo, pubblicato nel 2003. IPN Lo squadrismo e la nascita del fascismo Nel 1915, gli italiani entrarono in guerra senza alcuna consapevolezza delle difficoltà che avrebbero affrontato. Lo sforzo di rinnovamento imposto al Paese dal disastro di Caporetto, nell’ottobre del 1917, si esaurirà con la vittoria: non appena venne firmato l’armistizio con l’Austria-Ungheria, infatti, la società riprende le sue vecchie abitudini. Si assiste così al ritorno dei vecchi politici, simboleggiati da Giolitti, l’uomo aduso a tutte le scaltrezze e a tutti i compromessi. Il passato ha ragione del presente. È come se la guerra non ci fosse mai stata. E fu così che ...

CpiMaci : «Noi, i sopravvissuti, noi i ritornati rivendichiamo il diritto di governare l’Italia, non già per farla precipitar… - LCafarchio : RT @IlPrimatoN: Alcuni brani di un articolo di Dominique Venner, tradotti per la prima volta in italiano sul Primato Nazionale di marzo 201… - evan7527 : RT @IlPrimatoN: Alcuni brani di un articolo di Dominique Venner, tradotti per la prima volta in italiano sul Primato Nazionale di marzo 201… - IlPrimatoN : Alcuni brani di un articolo di Dominique Venner, tradotti per la prima volta in italiano sul Primato Nazionale di m… - bitfulmind : @stefanocasalec @tina81254821 @NicolaMorra63 Ti sfugge la provenienza di politici di sinistra e, perché no, anche d… -